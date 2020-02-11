Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов покинет свой пост в марте в связи с истечением срока полномочий, передает ТАСС.

«В связи с окончанием в марте 2020 года своих полномочий ректор РУДН сообщил, что не планирует ходатайствовать перед наблюдательным советом и Министерством науки и высшего образования России о продлении срока полномочий до достижения им установленного законодательством Российской Федерации предельного возраста в 70 лет», — сказали в пресс-службе университета.

В следующем году Филиппову исполнится 70 лет. Это предельный возраст для ректора высшего учебного заведения, поэтому он не считает целесообразным подавать ходатайство ради одного года. Филиппов возглавляет университет с 2005 года. Он также был ректором с 1993 по 1998 год.

Наблюдательный совет РУДН рекомендовал на должность ректора директора юридического института Ястребова Олега.

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