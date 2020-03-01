Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность. Об этом в интервью «Известиям» заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его словам, следует достроить систему социальной поддержки не только для матерей-одиночек и многодетных семей, но и любой семьи, в которой родился ребенок. Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.

«Часто говорят: «зачем мы занимаемся проблемами демографии — это не самое главное». Ну, во-первых, сколько нас будет и что мы будем уметь делать — это ключевой стратегический вопрос развития любой страны. Во-вторых, рождение детей — это вопрос не столько демографии, сколько социального самочувствия людей. Сегодня, когда конкуренция за человеческий капитал увеличивается с каждым годом, критически важно создание комфортных условий для рождения и воспитания детей», — добавил ректор.

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