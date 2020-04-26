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Ректор Московской духовной академии, епископ Питирим (в миру Константин Творогов) сообщил, что вылечился от COVID-19.

Священнослужитель написал в Facebook, что получил «радостную новость» — отрицательный результат теста на коронавирус. Епископ призвал молиться о здоровье тех, кто ещё болен, и заверил подписчиков, что «скоро все выздоровеем».

Не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог! — заключил священнослужитель.

О том, что он заразился коронавирусом, епископ Питирим сообщил 18 апреля.

Накануне, 25 апреля, о положительном результате теста на COVID-19 сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов. Как передавал NEWS.ru, коронавирусную инфекцию также обнаружили у супруги Балашова Натальи.

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