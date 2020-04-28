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Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий считает, что России потребуется еще около месяца, чтобы эпидемия коронавируса закончилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Садовничий подчеркнул, что он не врач, но как математик «понимает процессы развития некоторых направлений в обществе».

«Думаю, что мы победим при условии соблюдения всех мероприятий, которые необходимы, чтобы предохраняться и сгладить пик эпидемии. Я думаю, что общество реагирует выработкой определенного процента иммунитета и мы этот вирус, дай бог, забудем», — пояснил ректор.

По его словам, «для этого не нужно слишком много времени».

«Я думаю, что месяц», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемию коронавируса в России можно будет считать завершившейся, когда прирост новых зараженных будет не более ста человек в день. К утру 28 апреля число зараженных коронавирусом в России выросло на 6411 человек, до 93 558.

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