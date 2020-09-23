Мы вспомнили обладателей рекордов по росту, весу, длине волос, размеру груди и других людей, прославившихся благодаря своему телу.

Любопытно, но звание обладателя самых длинных волос принадлежит мужчине. Это вьетнамец ТранВай Хай, который не стриг волосы более 30 лет. Он был народным целителем и в молодости заметил, что после стрижки часто болеет, поэтому перестал это делать. С тех пор волосы мужчины достигли длины в 6,8 метра. Рекорд по длине волос среди женщин принадлежит жительнице Китая Ксие Квипинг, которая не стриглась более 40 лет. Когда десять лет назад ее рекорд был зафиксирован, длина волос составляла 5,6 метра.

Самый высокий человек в мире живет в Турции. Рост 37-летнего фермера Султана Кёсена составляет 251 сантиметр. Султан попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2009 году, когда украинец Леонид Стадник, рост которого составлял 253 сантиметра, отказался пройти процедуру подтверждения. Впрочем, им обоим далеко до скончавшегося в 1940 году Роберта Уодлоу, рост которого превышал 270 сантиметров. У всех рекордсменов акромегалия, вызванная опухолью гипофиза.

Самый тяжелый человек в мире — Джон Брауэр Миннох. Его рекорд в 600 килограммов, установленный 40 лет, пока не побит. Джон с детства страдал от ожирения и умер в 41 год от серьезнейших проблем со здоровьем.

Невероятным размером обуви может похвалиться американец Джейсон Орландо Родригес Эрнандес — длина его стоп около 41 сантиметра. У обладателя самой длинной ладони Джеффа Дейба расстояние от запястья до кончиков пальцев составляет 40 сантиметров.

Обладатель самого большого мужского достоинства живет в США. Джона Фалкон впервые появился на телевидении в конце 90-х. Длина его пениса в эрегированном состоянии составляет 34,3 сантиметра. Мужчина актер и ему много раз предлагали сделать карьеру в индустрии кино для взрослых, но он не хочет такой славы.

Соотечественница Фалкона Энни Хокинс-Тернер с 2000 года обладает званием женщины с самой большой натуральной грудью. Она говорит, что грудь у нее начала расти очень рано и уже в третьем классе она носила бюстгальтер для взрослых. Сейчас Энни, более известной как Норма Стиц, 63 года. Каждая ее грудь весит более 22 килограммов и носит она только специальное белье, разрабатываемое для нее индивидуально. Врачи неоднократно предлагали женщине уменьшить грудь, поскольку это колоссальная нагрузка на позвоночник, но она говорит, что не хочет идти против природы.

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