В Москве выздоровели сразу 2520 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 9 мая.

«Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12779», — заявила она.

По словам Раковой, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Она подчеркнула, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Накануне, 8 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пока нельзя говорить о спаде заболеваемости в стране. По его словам, в России достигнут баланс по госпитализации, во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, но есть субъекты, где это требуется.

По состоянию на 8 мая, в России зафиксировано 187 859 случаев заболевания. 26 608 человек выздоровели, 1723 скончались. В Москве, по последней информации, зарегистрировано 98 522 пациента с коронавирусом.

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