Все большее количество владельцев автомобилей задумываются о покупке багажника на крышу. Это объясняется тем, что в этом случае есть возможность перевозить большее количество вещей, в том числе, крупные тяжелые предметы. На современном рынке багажники на крышу представлены в широком разнообразии. Каждый сможет подобрать оптимальную модель с учетом своих требований и финансовых возможностей.

Если вы хотите купить багажник на крышу, который будет устраивать по всем параметрам, при его выборе стоит руководствоваться некоторыми критериями. Сейчас мы их рассмотрим более подробно, чтобы вы смогли сделать выгодную для себя покупку.

Посмотрите, есть ли на крыше вашего транспортного средства специальные штатные крепления. При их наличии лучше крепить багажник именно на их. Так будет более надежно, поскольку штатные крепления выдерживают большие нагрузки. Однако в этом случае стоит учитывать тот момент, что размер багажной конструкции стоит подбирать с учетом особенностей штатных креплений.

Багажник на крышу может крепиться с помощью рейлингов. Они представляют собой две рейки, которые размещаются вдоль крыши авто. Это наиболее широко распространенный универсальный вариант. Между обычными рейлингами и крышей предполагается небольшое пространство. Если выбирать интегрированные рейлинги, то этого просвета не будет. Данный вариант пользуется все большим спросом по причине удобства эксплуатации.

На габаритных машинах и внедорожниках в основном используются Т-образные профили. Подобного рода крепления зарекомендовали себя с положительной стороны. Они отличаются надежностью, выдерживают большие нагрузки. Суть Т-образного профиля состоит в том, что вдоль крыши авто размещают специальные направляющие. На них фиксируются поперечные перекладины. Груз будет находиться практически вплотную к крыше, но не касаться ее.

Подбирая багажник на крышу, стоит определиться и с некоторыми другими моментами. Значение имеет форма конструкции. Это могут быть поперечные дуги или корзинка. К наиболее доступным вариантам стоит отнести стальные дуги с прямоугольным сечением.

При покупке рекомендуется поинтересоваться тем, какой вес сможет выдерживать багажник. Ну а дальше определитесь, какие грузы вы планируете перевозить чаще всего. Нужно выбирать надежные конструкции, выполненные из качественных материалов. Тогда они вам смогут прослужить максимально продолжительное время.