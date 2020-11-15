Блузки являются неотъемлемой составляющей гардероба практически любой женщины. Они могут быть частью любого образа: делового, вечернего, повседневного и др.

Сегодня рынок одежды предлагает женские блузки разного кроя, оттенков и фактур. Как не растеряться в этом огромном выборе? Приведенные ниже рекомендации помогут вам подобрать подходящую женскую блузку в соответствии с ее назначением и вашими предпочтениями.

Ткань

Выбирая блузку на повседнев или под деловой костюм, рекомендуется отдавать предпочтение сдержанным тканям: трикотажу, хлопку высокой плотности, искусственному шелку. Такие ткани отлично сохраняются свой внешний вид на протяжении дня, не затираясь и не становясь мятыми.

Для вечерних выходов лучше покупать блузку на https://redvetka.ru/catalog/trikotazhnye_izdeliya/zhenskiy_trikotazh/bluzki_1/ из таких материалов, как натуральный шелк или атлас, поскольку они эффектно смотрятся в условиях вечерних бликов и освещения. Для свиданий подходя легкие полупрозрачные блузки, которые притягивают внимание мужчины.

Цвет

При выборе расцветки повседневной или деловой блузки следует проявить осторожность, отдавая предпочтение неброским оттенками с минимумом принтов. В этом случае лучше не покупать блузку яркого или кислотного цвета, а также блузку, имеющую выраженный рисунок, поскольку такая лежда является неуместной для офиса.

Модель

Определяясь с моделью блузки, следует отталкиваться от назначения ее покупки. Деловая блузка должна иметь простой и строгий крой, без вычурностей и ассиметрии. Это особенно актуально в том случае, если блузка будет одеваться под жилет или пиджак. Деловые блузы являются аналого мужских деловых сорочек, однако более приталены по крою.

Если же покупается неделовая блузка, то здесь намного меньше каких-либо ограничений. Такая блузка может иметь ассиметричный, вычурный фасон, косой или прямой крой, иметь различные застежки и дополнительные элементы декора. Если выбираемая блузка имеет нестандартный фасон, необходимо поразмышлять на тем, с чем она будет комбинироваться при носке, поскольку такая блузка должна одеваться с вещами со схожим стилем.

В идеале в гардероб женщины должен включать несколько блузок, каждая из которых подходит для того или иного случая. Для офиса и деловых встреч лучше купить качественную и дорогую блузку, которую будет приятно носить на протяжении длительного времени. Если же вы хотите следовать модным трендам, то разумнее покупать недорогие блузки, поскольку уже в следующем сезоне они могут выйти из моды.