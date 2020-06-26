Мещанский суд в Москве признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве. Об этом пишет Mash.

Серебренников и еще пять человек обвинялись в хищении 129 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», которым занималась театральная труппа «Седьмая студия», созданная режиссером. Судья счел доказанным, что Серебренников и другие фигуранты дела совершили хищение в особо крупном размере. По его мнению, режиссер был руководителем преступной группы, которая расхищала государственные деньги, и скрывал это, чем «нанёс государству особо крупный ущерб».

Сроки заключения пока не оглашены. Напомним, прокурор запросил для Серебренникова шесть лет тюрьмы и штраф в 800 тысяч рублей.

Фигурантами дела «Седьмой студии» также экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум, и двое сотрудников «Седьмой студии» — бывший генпродюсер Алексей Малобродский и экс-гендиректор Юрий Итин.

Для Апфельбаум и Итина следствие запросило наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и штраф по 200 тысяч рублей каждому. Малобродского попросили приговорить к пяти года колонии и штрафу 300 тысяч рублей.

Около здания Мещанского суда собралась толпа людей в поддержку обвиняемых, которые следят за ходом оглашения приговора.