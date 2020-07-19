Главный режиссер петербургского «Мюзик-Холла» Лев Рахлин рассказал, что разговаривал с актрисой Мариной Макаровой за пять дней до ее смести.

По его словам, артистка находилась в московской клинике и сама изъявила желание поговорить.

«Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: «Я буду молиться за всех вас». Вот ее последние слова», — рассказал Рахлин «Пятому каналу».

Режиссер добавил, что актрису перевезли в столицу из Костромы благодаря священнику. Там ей оказывался необходимый сестринский уход.

Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни из-за онкологического заболевания. Она получила известность благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.