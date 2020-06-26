В Мещанском суде все готово к оглашению приговора по делу «Седьмой студии».

Подсудимые, их адвокаты и родственники, а также пишущие журналисты уже находятся в зале.

Кирилл Серебренников, как обычно, в темных очках сидит в самом первом ряду — в черном теплом худи, бейсболке. Очень повседневно выглядит и Алексей Малобродский — черная футболка, кепка. Юрий Итин тоже пришел в будничной клетчатой рубашке. Видимо, они не исключают, что из суда придется сразу отправиться под стражу.

— Съемка закончена, покидаем зал, — раздается команда приставов. С минуты на минуту войдет судья и начнется, как ожидается, многочасовое оглашение приговора.