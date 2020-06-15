Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.

«Предполагаем, что с 23 июня на территории Волгоградской области ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в значительной части будут отменены. При этом необходимо будет продолжать соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования на предприятиях и в организациях, использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах и в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию и все санитарно-гигиенические меры», — приводятся в тексте слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

По словам участников заседания с главой региона, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории региона стабильна, а уровень летальности ниже, чем средний общероссийский.

Как 13 июня отметила вице-премьер Татьяна Голикова, ограничения снимают 49 российских регионов. 43 региона находятся на первом этапе.

По состоянию на 15 июня, в России выявили 537 210 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровели 284 539 человек.