С понедельника в Московской области введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Такое решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. Согласно документу, обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет продлится до 15 ноября включительно. Также дома нужно оставаться лицам, имеющим хронические заболевания. При этом все, на кого распространяется режим самоизоляции, могут ходить в магазины или на прогулки.

Самоизоляция не затронет тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования предприятий или учреждений. Кроме того, мера не распространяется на представителей сферы здравоохранения. С понедельника министерство здравоохранения Подмосковья обязано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медорганизаций для всех, кто должен соблюдать самоизоляцию.