Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко.

«На основании устава Приморского края постановляю: внести в постановление губернатора Приморского края «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции» следующие изменения: заменить слова «по 30 июня 2020 года» словами «по 15 июля 2020 года», — указано в документе.

Режим повышенной готовности в Приморском крае предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. Режим въезда в Приморский край, не предполагающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и для иностранцев, начал действовать в крае 7 июня. Многофункциональные центры в Приморском крае возобновили работу 8 июня. Веранды и террасы летних кафе открылись 27 июня, а музеи и выставки могут принимать посетителей с 30 июня.

В понедельник глава региона анонсировал дальнейшее снятие ограничений, если суточное число заразившихся коронавирусом в регионе не будет расти. Так, планируют разрешить работу фитнес-клубов и торговых предприятий с более просторными торговыми площадями — до 800 квадратных метров.

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 4 383 жителей Приморья. Справились с болезнью 2 874 пациентов, 46 человек умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 647 849 случаев заражения, выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.