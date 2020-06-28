Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что на президентских выборах за действующего главу государства свой голос готовы отдать 25,3 процента опрошенных украинцев. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 56,1 процента.

За экс-президента Петра Порошенко проголосовать готовы 11,1 процента опрошенных. Осенью его поддержали почти вдвое меньше респондентов — 6,1 процента.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 14,6 процента голосов — вдвое больше, чем в сентябре, когда за него готовы были проголосавать 7,2 процента опрошенных. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко получила симпатии от 5,6 процента украинцев, что на 1,3 процента выше, чем осенью.

Почти 14 процентов респондентов пока не определились с ответом.

Исследование коснулось также рейтинга партий. Так, «Слуга народа» Зеленского на выборах в Раду набрала бы 20,5% голосов, что в два с половиной раза меньше сентябрьского рейтинга (51,3%).

В то же время существенно выросли рейтинги оппозиционных партий: «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Европейской солидарности» Порошенко и «Батькивщины». На выборах они бы набрали 14, десять и 5,7 процента голосов соответственно.