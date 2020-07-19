Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ вырос на 2,1 процентных пункта, до 38,8%, несмотря на общее недовольство тем, как правительство страны справляется с продолжающейся эпидемией коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные исследования агентства Киодо.

В частности, 66,4% респондентов считают, что власти должны вновь ввести режим чрезвычайного положения на фоне резкого роста числа новых заражений. Ранее на этой неделе генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что правительство не считает необходимым немедленно возобновлять режим ЧС.

Недовольство вызвали и планы властей по старту кампании в поддержку внутреннего туризма Go To Travel, в рамках которой предполагается выделение компенсации в половину стоимости на проживание и транспорт. Несмотря на то, что власти уже приняли решение об исключении Токио из программы, 62,7% опрошенных полагают, что кампанию стоит отложить полностью.

Подавляющее большинство респондентов, как и месяц ранее, высказались за повторный перенос или полную отмену Олимпийских игр в Токио, намеченных на лето 2021 года. В частности, 36,4% полагают, что Игры необходимо отложить, а 33,7% – отменить полностью.

Общий уровень недовольства правительством под руководством премьер-министра Абэ незначительно снизился по сравнению с показателем прошлого месяца – до 48,5%.

Исследование общественного мнения проводилось по телефону с пятницы по воскресенье. В опросе принял участие 1041 человек.