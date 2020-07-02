Пропрезидентская партия «Слуга народа» удерживает лидерство среди остальных политических сил на Украине, однако ее поддержка среди граждан составляет менее 30%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Ранее социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты похожего опроса, согласно которым поддержка партии «Слуга народа» на Украине составила 30%.

«Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию (Юрия Бойко) «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 15,3%, (партию экс-президента страны Петра Порошенко) «Европейская солидарность» — 13,6%, (партию Юлии Тимошенко) «Батькивщина» — 10,7%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Рейтинга» в четверг.

Рейтинг остальных партий составил менее 5%. Кроме того, около 20% респондентов не определились с партийными предпочтениями.

Опрос проводился с 24 по 28 июня в форме личного интервью. Были опрошены 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия «Слуга народа». Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции «Слуга народа» и только 34% отнеслись положительно.