Российские авиакомпании отменили некоторые рейсы за границу. Об этом сообщает «Коммерсант».

27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 24 июля они объявили о его возобновлении с 1 августа с Турцией, Танзанией и Великобританией. Рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками — стоимость билетов на ближайшие рейсы значительно выше, чем во второй половине месяца, а расписание продолжает корректироваться», — сообщил сегодня «Коммерсант».

В сервисе «Туту.ру» изданию рассказали, что ряд авиакомпаний отменили некоторые рейсы, назначенные на начало августа. В свою очередь, пользователи социальных сетей жалуются на отмену «Аэрофлотом» некоторых рейсов по маршрутам Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

28 июля осведомленные собеседники сообщили средствам массовой информации, что вскоре Россия может возобновить авиасообщение с Мальдивами, Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а полеты в страны Европейского союза (ЕС) не возобновятся по меньшей мере до середины августа.