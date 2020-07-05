Рейс авиакомпании «Эмирейтс» вывез из Дубая 291 россиянина, сообщило консульство РФ в Дубае.

«Пятого июля вылетел рейс авиакомпании «Эмирейтс» с 291 пассажиром на борту по маршруту Дубай-Москва», — сообщило консульство на своей странице в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.