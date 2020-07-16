Вывозным авиарейсом авиакомпании «Россия» в четверг из Таиланда вылетели на Родину 432 россиянина, сообщили корреспонденту Mpravda.com в посольстве РФ в Бангкоке.

Авиарейс, предназначенный для вывоза российских граждан, застрявших в Таиланде из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID19, сначала принял на борт 225 россиян на острове Пхукет, а затем совершил посадку в Бангкоке, где принял на борт еще 207 пассажиров, после чего вылетел в Москву, сообщили агентству в дипмиссии.

Дипломаты также сообщили, что с 1 апреля вывозными авиарейсами российских авиакомпаний из Таиланда было вывезено более девяти тысяч человек. При этом в стране пока остаются еще несколько сотен россиян, желающих вылететь домой, отметили в посольстве.

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