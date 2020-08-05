class=»article__block» data-type=»text»>В комментариях юзеры организовали активное обсуждение. Некоторые из них признались, что как и автор ролика, испугались увиденного, другие же не нашли в этом ничего особенного.

Некоторые пользователи также предположили, что мясо «ожило» из-за того, что нервные окончания в свежем сыром мясе еще какое-то время продолжают функционировать.

Часть юзеров продемонстрировала похожие ролики с «живым» мясом.

Ранее в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов назвал самый безопасный вид роллов.