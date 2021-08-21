Каждому, кто проживает на территории страны, требуется прописка в Украине. Это не прихоть исполнительных органов. Прописка необходима для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, оформить ребенка в детский сад или обратиться в поликлинику для получения медицинской помощи.

Регистрация в Киеве есть не у всех, кто живет и работает в столице. Но рано или поздно придется оформить документы. Если собственного жилья нет, а владелец съемной квартиры не хочет прописывать арендаторов, нужно искать другой выход. Вы можете обратиться в надежную компанию, предоставляющую подобные услуги. Как правило, такие организации владеют рядом квартир в разных районах города. Прописка в Киеве с гарантией будет осуществлена в более удобном для вас месте. После этого вы получаете не только важный документ, но и юридическую поддержку.

Регистрация в Киеве, оформленная в нашей компании, дает возможность пользоваться почтово-секретарскими услугами. Вы также можете обратиться в любую структуру или службу, которая потребует официальное подтверждение вашей прописки.

Перечень документов

Регистрация Киев требуется каждому жителю столицы. Вы можете узнать, какой пакет документов нужно собрать перед обращением в соответствующую компанию. На основании закона https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text осуществляется добровольная регистрация. В тексте документа также указан перечень бумаг, необходимых для прописки:

заявление от человека, желающего прописаться по указанному адресу;

паспорт или другой документ, в который будет внесена регистрация в Киеве (для несовершеннолетних достаточно предоставить свидетельство о рождении);

квитанция об оплате административного сбора;

военный билет;

документы, в которых указано, что человек выписался с прошлого места жительства.

Регистрация в Киеве подразумевает уплату административного сбора. Он составляет 13,60 грн для тех, кто прописывается вовремя (в течение месяца после снятия с места регистрации). Если заявление подается намного позже, сумма увеличивается до 40,80 грн.

Прописка в Киеве может осуществляться одновременно с выпиской с места жительства. Это сокращает временные затраты и не требует дополнительных документов кроме перечня, указанного выше.

Ключевые моменты регистрации

Регистрация Киев не подразумевает получения имущественных прав на жилье. У гражданина на руках окажется документ, который дает привилегии во время обращения в различные инстанции города. Распоряжаться квартирой – продавать, прописывать других жильцов и так далее может только тот человек, который является полноправным владельцем недвижимости.

Благодаря наличию прописки вы можете официально устроиться на работу или начать предпринимательскую деятельность, а также находиться в декрете, получать пособие, пенсию, рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь (обратиться в частную клинику возможно без наличия прописки).

Регистрация в Киеве – это шанс стать владельцем карты киевлянина. Она дает возможность пользоваться дополнительными услугами – удобно оплачивать счета, оформлять заказ услуг через интернет-порталы. Многие аптеки и продовольственные магазины предлагают жителям с подобной картой скидки и другие привилегии.

Основное преимущество обращения в частную компанию для прописки – абсолютная легальность и законность проведения процедур. Вы получите полный пакет документов, который может потребоваться для предоставления по требованию. Лояльные цены и скорость, с которой вы получите киевскую прописку, станет отличной мотивацией для обращения в надежную компанию. Будет предоставлена гарантия на весь период, обозначенный в договоре.