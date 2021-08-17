С необходимостью регистрации товарного знака имеет дело каждая организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и желающая продвигать свою продукцию на рынке, иметь индивидуальные узнаваемые потребителем отличия от конкурентов.

Товарный знак может быть выражен по-разному: в изображении, звуковом или комбинированном оформлении. Выбранная производителем гамма цветовых решений аналогично подлежит защите при подаче на регистрацию.

Что дает регистрация товарного знака

Товарный знак позволяет производителю выделить свою продукцию среди множества других на рынке, и сделать ее более узнаваемой для потребителей. Товарный знак является визитной карточкой фирмы и выступает в роли рекламы, а также позволяет расширять аудиторию пользователей с гарантией качества продукции.

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Оформив регистрацию товарного знака, производитель получает ряд преимуществ:

использовать товарный знак имеет право только зарегистрировавшая его фирма;

исключение злонамеренного использования товарной марки другими лицами с целью совершения мошенничества. Третьи лица могут провести регистрацию такого же знака тайно, что в дальнейшем позволит только им использовать этот товарный знак;

в будущем узнаваемую и разрекламированная торговую марку можно выгодно продать;

исключение оформления штрафных санкций, выписанных за использование незарегистрированных знаков. Подлежит штрафованию использование похожих знаков на существующие;

конкуренты не смогут параллельно производить и реализовывать свою продукцию под этим же знаком, что защищает от возможных финансовых потерь и ущерба репутации фирмы.

Не стоит пренебрегать такой процедурой, как регистрация товарного знака. Это помогает эффективно вести торговую деятельность, развивать бизнес и не бояться нечестных действий со стороны конкурентов.

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Помощь профессионалов в регистрации товарного знака

Чтобы правильно зарегистрировать товарный знак, нужно грамотно подойти к этому вопросу, обладая определенными знаниями всех тонкостей этой процедуры. Оказать профессиональную помощь в оформлении может патентное бюро, сотрудники которого, являясь профессионалами своего дела, справятся со всеми нюансами этой непростой длительной процедуры. Опытные предприниматели доверяют квалифицированным специалистам патентного бюро, потому что самостоятельные действия могут стать причиной задержек в регистрации, проблем и финансовых издержек.

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