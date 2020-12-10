Нидерланды открыты для инвестиций из-за рубежа, в данной стране практически отсутствуют ограничения при выборе сферы деятельности. Страна привлекательна для бизнесменов, поскольку Нидерланды действительно демократичное государство, где неприемлема коррупция. Экономика занимает восемнадцатое место среди стран мира. Граждане чрезвычайно законопослушны.

Для того, чтобы начать предпринимательскую деятельность в Нидерландах прежде всего необходимо определиться с формой собственности. Голландия не ущемляет иностранцев с выбором, и предоставляет практически такие же права, как и у местных граждан.

Предпринимательство можно осуществлять, открыв частную компанию с ограниченной ответственностью (BV), в виде общего партнерства(VOF), в качестве индивидуального предпринимателя (Eenmanszaak), открыв филиал действующего бизнеса и в других формах собственности.

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не требует наличие уставного капитала, субъект бизнеса отвечает по своим обязательствам собственностью. При регистрации компаний в Нидерландах, необходимо формирование уставного капитала, при этом предприниматель несет ответственность соразмерно своему вкладу. Общее партнерство подходит для ведения совместного бизнеса несколькими лицами, владельцы несут ответственность в соответствии с заключенным соглашением.

Начальным этапом для открытия бизнеса является получение визы для пребывания в стране более трех месяцев. Вид на жительство предоставляется иностранцам только после годового существования бизнеса на территории Голландии, допускается участие в деятельности компании в виде выкупа доли в размере 25 и более процентов. При этом бизнес должен быть экономически выгоден Нидерландам. Получение вида на жительство можно ускорить, если иностранное лицо наберет определенное количество баллов за качественно составленный бизнес-план, значительный клад в экономику страны, наличие опыта в ведении бизнеса.

Вторым этапом является выбор наименования компании., уникальность которого проверяется Торгово-промышленной палатой. После чего требуется платное заверение у государственного нотариуса акта регистрации. Далее необходимо получение регистрационного номера, который выдает Торгово-промышленная палата. Кроме того, потребуется регистрация в качестве налогоплательщика в налоговых органах.

Зарегистрировать компанию в кратчайшие сроки с минимальными затратами можно обратившись в нашу организацию.

Здесь также возможна полная передача юридических и бухгалтерских функций на аутсорсинг.