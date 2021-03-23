Регистрация ИП в Отделе по г. Бресту и Брестской области ООО «МК-Правовые технологии» отличается приемлемой стоимостью услуги, а также законной и быстрой процедурой её проведения и на фоне высокой эффективность и доступности организационно-правовой формы представляет собой выгодный способ открытия собственного предприятия практически в любой отрасли бизнеса.

Что собой представляет?

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо или субъект торговых отношений, осуществляющий коммерческую деятельность для получения личной выгоды без необходимости образования отдельного юридического лица; ИП, в свою очередь, это структурированная организационно-правовая форма ведения бизнеса, имеющая следующие особенности:

упрощенный процесс ведение деловых процессов;

доступная процедура регистрации;

наличие налоговых льгот;

возможность самостоятельно распоряжаться доходом фирмы.

В отличие от ООО, индивидуальный предприниматель не несет обязательств перед другими учредителями фирмы и является единственным владельцем. Начинающие бизнесмены пользуются подобной услугой с целью создания выгодных условий для ведения собственного дела; действующие владельцы компаний открывают ИП в случае смены рода деятельности или расширении собственных коммерческих возможностей. В рамках данной правовой формы доступны следующие виды организаций:

кафе, рестораны;

автомойки, шиномонтажные;

парикмахерские, салоны красоты;

продуктовые и промышленные магазины и т.д.

Владелец ИП также может предоставлять различного рода услуги от грузоперевозок до сдачи в аренду недвижимого имущества; некоторые отрасли требую дополнительного получения соответствующих лицензий и сертификатов. В данном случае не допускается ведение бизнеса в военной, космической, авиационной промышленности или инвестиционной сфере деятельности.

Как открыть?

Открыть предприятие в данном случае может житель РБ или иностранный резидент, достигший 18-летнего возраста, имеющий гражданство или действующее разрешение на временное проживание при условии его дееспособности и отсутствия психических отклонений. При этом существует два способа реализации данной процедуры:

Самостоятельно – требует наличия профессиональных юридических знаний и подразумевает выполнение целого комплекса сложных операций от регистрации юридического адреса будущей фирмы до выбора системы налогообложения и подготовки пакета документов; При помощи регистрирующих компаний – в данном случае профессиональные юристы разъясняют заявителю сложные отраслевые вопросы, собирают пакет необходимых документов, оказывают поддержку на всех этапах проведения процедуры и помимо этого помогают при проведении пострегистрационных действий.

При отсутствии знаний в данном вопросе выгодный и эффективный способ открытия собственного бизнеса является помощь юридических компаний; тем не менее ввиду высокой сложности данной операции многие владельцы компаний также поручают её проведение опытным сотрудникам регистрирующих организаций.

Преимущества услуги

Открыть ИП может любое физическое или юридическое лицо – данная процедура регламентирована действующим законодательством и имеет установленный порядок; тем не менее факт регистрации при этом не гарантирует беспроблемное функционирование бизнеса. Только профессиональные юристы способны создать выгодные условия для работы будущего предприятия. Помимо этого подобная помощь заключает в себе следующие преимущества:

приемлемая стоимость;

высокий профессионализм;

законность;

конфиденциальность;

гарантированный успешный результат;

быстрое оформление и т.д.

Каждый случай обращения рассматривается соответствующим профильным сотрудником в индивидуальном порядке с учётом особенностей бизнеса, что является надежным залогом высокого качества работы. Тем не менее провести выгодную регистрацию ИП способны только опытные юристы проверенных организаций с хорошей репутацией, таких как yuristbrest.by, Отдел по г. Бресту и Брестской области ООО «МК-Правовые технологии», которые способны обеспечить надежную правовую основу будущего бизнеса и в первую очередь нацелены на достижение успешных результатов, удовлетворяющих требования заказчика.