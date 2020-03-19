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Южный федеральный округ России полностью перешел в режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает РИА Новости.

Первыми о введении режима 1 марта объявили власти Краснодарского края. В начале месяца там обнаружили вирус у приехавшего из Италии мужчины. На следующий день к региону присоединились Ростовская и Волгоградская области, 17 марта — Астраханская область, республика Крым и Севастополь, затем — Калмыкия. Последним из субъектов в округе, который перешел на особый режим, стала Адыгея.

Ранее в повышенную готовность была приведена вся Сибирь.

По данным на 18 марта, в России 147 случаев заражения вирусом, большинство инфицированных находятся в Москве. В мире насчитывается 220 зараженных, девять тысяч из них скончалось, 85,7 тысячи выздоровели. Правительство России назвало нынешнюю эпидемию одним из самых тяжелых кризисов для здравоохранения за последние 50 лет.

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