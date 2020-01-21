Региональные власти России тестируют новые адресные меры поддержки малоимущих семей. Как именно механизмы используются правительствами субъектов по снижению уровня бедности, выяснили «Известия».

В настоящий момент в эксперименте участвуют 23 региона. В частности, в Татарстане чиновники используют механизм заключения с малоимущей семьей социальных контрактов. Они представляют собой соглашение гражданина с властями, по которому человек или семья получают материальную помощь при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела.

С начала 2020 года социальные контракты планируют использовать и в Томской области, где, помимо трудоустройства, региональные власти помогают человеку развивать личное подсобное хозяйство. Кроме этого, полученные деньги можно потратить также на покупку предметов первой необходимости, лечение или «ведение здорового образа жизни».

В то же время власти Приморского края пока не определили механизм адресной поддержки. Тем не менее, практика социальных контрактов действует в регионе уже пять лет, а в 2019 году ввели несколько новых социальных выплат. В частности, помощь получают семьи, в которых на оплату жилья и коммунальных услуг тратят больше 10% доходов, а также родители-студенты (ежемесячно 10 тыс. рублей на одного ребенка) и неработающие пенсионеры с низкими доходами (единовременная выплата 6 тыс. рублей).

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов отмечает, что необходимо создать стандартизированный набор мер адресной социальной программы.

«Например, часто для выхода из бедности нужна работа с психологом – где-то это уже есть, где-то нет», — отметил он.

По данным официальной статистики за III квартал 2019-го года, 13,1% населения России являются малоимущими — это 19,2 млн человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 22 января.