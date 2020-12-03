Ритуальщики из Екатеринбурга и Свердловской области заявили о дефиците премиум-гробов. Неназванные источники «Ура.ру» утверждают, что во время пандемии компании загружены заказами, выдача тел из моргов сдвигается, а похороны переносятся.

«Неделю-полторы назад возник дефицит дорогих гробов премиум-сегмента. Людей просто не в чем стало хоронить», — заявил собеседник агентства из сферы ритуальных услуг.

По его словам, премиум-гробы в основном привозили в Свердловскую область из Красноярского края, но в последнее время поставок нет.

«Морг городской больницы номер 14 в принципе на загрузке. Гробов нет, забирать тела не можем», — утверждает источник.

Предприниматель из Красноярска Владимир Пономарев рассказал, что у него в 2,5 раза вырос оборот гробов, производство с этим пока не справляется. Ранее завод производил 120 гробов среднего сегмента в месяц, сейчас — 350. Производство премиум-гробов выросло на 100-120 штук в месяц. Пономарев должен заказчикам 260 оплаченных гробов.

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