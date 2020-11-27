Регионы отчитаются о готовности к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания в правительстве.

«Вы должны сообщить о готовности, с приложением плана региона, по проведению вакцинации», — сказала она, обращаясь к их руководителям, подчеркнув, что сегодня необходимо создать условия для транспортировки вакцины, обеспечить нужный температурный режим для ее хранения, обучить медперсонал, предусмотреть возможность довоза к медпунктам граждан.

Накануне она сообщила, что вакцинация должна начаться в 2021 году.