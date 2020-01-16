Часть школ в российских регионах обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить учеников младших классов горячим питанием уже с 2020 года, остальные учебные заведения получат необходимую инфраструктуру к 2023 году. Об этом ТАСС сообщили главы регионов в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

Губернаторы отметили, что поставленная главой государства задача будет выполнена в срок, несмотря на организационные и финансовые вопросы.

15 января Путин заявил, что все ученики начальных классов в российских школах должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В тех регионах, где есть техническая возможность для реализации идеи, программа начнет действовать с сентября 2020 года, подчеркнул глава государства. Средства на нее будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.

Президент отметил, что такая поддержка важна. С одной стороны, когда ребенок идет в школу, у мамы появляется возможность выйти на работу, и доходы семьи увеличиваются. Однако расходы тоже возрастают, так как сборы в школу обходятся недешево.

В этот же день глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, что в ближайшие дни комитет внесет изменения в законопроект, посвященный организации здорового горячего питания для школьников.