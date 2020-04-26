Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где они могли бы пожить до разрешения конфликта. Такую рекомендацию региональным властям дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, выяснили «Известия».

Уточняется, что предварительно региональным чиновникам стоит проанализировать потребность в таких центрах. Предложение зафиксировано в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 31 марта. Документ подписал председатель комиссии, министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Отчитаться о принятых мерах нужно до 1 июня.

Помимо кризисных центров, губернаторам также рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о телефонах доверия по вопросам семейно-бытового насилия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам.

Также правительствам регионов стоит заняться информационной работой и добиться «устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье» обществом. Кроме того, губернаторам предложили по возможности поддержать некоммерческие организации, которые занимаются проектами в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

При этом эксперты отмечают, что проблема домашнего насилия в условиях самоизоляции стала серьезнее, однако и решить ее сложнее. Специалисты полагают, что организовать пространство в кризисном центре так, чтобы защитить женщин от коронавирусной инфекции, будет довольно сложно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бьет — значит беги: регионам поручили создать кризис-центры для женщин