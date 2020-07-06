Софья Мельничук. «Прекратить финансировать полицию» — этот радикальный призыв протестующих частично исполнили в Нью-Йорке. NYPD (New York Police Department) лишают миллиарда долларов — одной шестой бюджета. Почему это возмутило не только сторонников закона и порядка, но и тех, кто агитировал за подобные меры, — разбиралось Mpravda.com.

Сократить и уволить

Городской совет принял решение в среду, 1 июля. По словам мэра города Билла Де Блазио, нью-йоркских полицейских ждет множество нововведений.

Отменят два тренировочных курса из четырех. Отнимут надзор за нелегальной торговлей. Запретят реагировать на вызовы, связанные с бездомными и душевнобольными — этим займутся социальные службы. Сотрудников, работающих в школах, по сути — охранников, переведут в департамент образования. В результате NYPD не придется нанимать 1163 новобранца. Все это сэкономит бюджету 484 миллиона долларов.

Еще 500 миллионов перенаправят в другие структуры на целевые проекты. Например, на работу с молодежью в неблагополучных районах.

Однако протестующие эти планы не одобрили. Активисты упрекнули Де Блазио в том, что полицейских просто перебросили в другие структуры.

Недовольные собрались у городской ратуши. Сотни человек с плакатами «Инвестируйте в образование», «Инвестируйте в продовольствие, «Инвестируйте в стариков» требовали более решительных изменений.

Общественная организация Vocal-NY расценила действия городского совета как предательство движения, особенно его чернокожих молодых лидеров: «Средства и власть полиции сохранены, не уволен ни один коп, который носит униформу NYPD».

На власти давят и с другой стороны. «Мэр и городской совет сдали город беззаконию», — заявил Патрик Линч, президент крупнейшего полицейского профсоюза Нью-Йорка — Ассоциации благотворителей полиции. Он уже не раз предупреждал, что если сократят численность полиции, город погрузится в хаос. «Стреляют вдвое чаще, чем на прошлой неделе. Даже сейчас у NYPD недостаточно кадров, чтобы направить сотрудников из одного района в другой», — напомнил он чиновникам.

В городской власти тоже нет единства. Решение о сокращении бюджета полиции приняли не единогласно: 32 — за, 17 — против.

Спикер Горсовета Кори Джонсон, например, признался, что чувствует себя между молотом и наковальней. «Обращаюсь ко всем, кто разочарован, — а я знаю: таких много… Я тоже разочарован», — отметил он.

Сопредседатель чернокожего, латинского и азиатского кокуса горсовета Даник Миллер также недоволен: «Чернокожие ребята, как все остальные, хотят быть в безопасности, мы просто хотим, чтобы нас уважали».

И на федеральном уровне нет консенсуса. Обе партии в конгрессе согласны: реформа полиции необходима. Но дальше дело не идет.

Демократы в сенате, хотя их меньшинство, заблокировали «Закон о справедливости» республиканцев. После этого в нижней палате они приняли проект своего «Закона о справедливости имени Джорджа Флойда». Перед тем как отправить на подпись президенту, документ должны одобрить в сенате. Но вряд ли это произойдет — помешают республиканцы.

«То, что простой гражданин этой страны не сможет извлечь выгоду из тех пунктов, по которым демократы и республиканцы солидарны, — это просто вопиющий позор», — возмущается Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в верхней палате.

Полицейские в целом поддерживают нововведения. Но расходятся в деталях.

Чтобы не допустить чрезмерного применения силы, стражей порядка обяжут носить нательные камеры. Это одобряют 66% опрошенных сотрудников. Около половины полагают, что камера заставляет офицера полиции строже следовать правилам, но 44% считают эту меру бесполезной.

Абсолютное большинство полицейских отмечают: трагические инциденты с гибелью афроамериканцев при задержании усложнили им работу. В то же время лишь треть видят в этом системную проблему, 67 процентов настаивают, что это лишь отдельные случаи. При этом более половины уверены: в некоторых районах полицейским стоит вести себя еще агрессивнее. И лишь около трети согласны с тем, что коллег нужно привлекать к ответственности.

Когда речь заходит о протестах из-за полицейского насилия, подавляющее большинство сотрудников правоохранительных органов указывают на предвзятость демонстрантов. Один из таких — Уильям Вудс, бывший полицейский из Северной Каролины.

«Конечно, применение силы — это проблема, возникшая из-за сложной истории взаимоотношений чернокожего сообщества с полицией. Но афроамериканцы — это около 13 процентов населения страны, и они совершают половину насильственных преступлений. У этого есть ряд структурных причин. Полицейское присутствие, конечно, более заметно в черных районах», — объясняет он в беседе с Mpravda.com.

Полицейские, продолжает Вудс, служат народу, ведь их шефы назначаются представителями выборной власти. «Звучит банально, но это правда. Поэтому полиция не может намеренно действовать назло кому-то», — убежден он.

«Если офицер сочтет, что ему или другим людям угрожают смертью или серьезными травмами, он имеет право применить оружие», — говорит собеседник. Например, попытка дотронуться до пистолета полицейского — это нарушение закона и презумпция того, что снаряжение могут использовать против сотрудника. Огонь на поражение в такой ситуации оправдан. Однако если эпизод покажется спорным, уточняет Вудс, отделение полиции, местные и федеральные власти проведут расследование. Никто не оставит это без внимания.

«Я бы поддержал создание новой базы данных национального масштаба, чтобы каталогизировать каждый случай применения полицией силы, неважно, крупный или мелкий, с приложенной записью с нательной камеры. Тем не менее мой опыт говорит, что полицейские действуют неправомерно куда реже, чем предполагают протестующие», — настаивает Вудс.

Необходимость реформы признают все — и общество, и полицейские, и представители власти. Однако, учитывая, что ни первые, ни вторые, ни третьи не могут предложить универсального подхода и не готовы идти на компромисс, преобразования еще долго будут оставаться элементом политических игр. А реальные изменения так и не произойдут.