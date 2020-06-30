Кошка схватила малыша, когда тот готовился впасть в состояние оцепенения.

В заповеднике Боноронг в Тасмании (Австралия) самку карликового поссума успели вытащить из кошачьей пасти, пишет Daily Mail.

Опекун поссума Сэм Си рассказала, что кошка схватила малыша, когда тот готовился впасть в состояние оцепенения. Оно схоже с глубоким сном и может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

«Поссум, к счастью для нее, не пострадала», – сказала Сэм. Девушка также попросила местных жителей не выпускать на ночь домашних животных, чтобы они не навредили дикой природе.

В Австралии карликовых поссумов можно встретить в штатах Тасмания, Южная Австралия и на северо-западе Виктории. Эти зверьки очень маленькие – всего от 5 до 12 см в длину, их вес – от 10 до 50 г. Они находятся под угрозой исчезновения.