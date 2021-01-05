По словам ученых, на то, что вы заразились коронавирусом нового типа, может указывать необычный симптом — постоянная икота. Ранее он не значился в списке основных проявлений.

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Долгая икота может означать наличие инфекции, отмечают ученые. Они приводят несколько примеров из своей практики. Например, 64-летний мужчина обратился в больницу, потому что икал трое суток подряд. Анализы выявили у него ковид.

62-летний пациент икал все четыре дня. Выяснилось, что у него понизился уровень лейкоцитов, а инфекция поразила легкие.

Икота чаще всего возникает из-за неправильного питания и довольно быстро, буквально за минуты. Обычно на нее не обращают никакого внимания. Однако, по словам врачей, если икота не проходит более суток, обращайтесь в больницу, это может быть проявлением коронавируса.

Напомним классические симптомы коронавируса — сильный жар, потеря обоняния, кашель, сильная слабость.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый.

Ранее сообщалось, что с 1 января россияне смогут получить сертификат о вакцинации в онлайн-формате. Документ о прививке им выдадут в личном кабинете на сайте госуслуг.