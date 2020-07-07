Редкая, абсолютно белоснежная афалина встретилась на днях участникам 113-го рейса научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей. Специалисты осуществляли первый за 30 лет полноценный учёт популяций китообразных в Азовском и Черном морях.

Как сообщили в Миннауки и высшего образования, мониторинг китообразных велся с палуб парохода. Ученые вели визуальные наблюдения за морскими млекопитающими, фиксировали встречи при помощи фото и видеосъемки, а параллельно практически непрерывно регистрировали акустическую активность китообразных. Подводные записи выполнялись с помощью гидрофона, который позволяет слышать речь дельфинов в двухкилометровом радиусе от судна.

В один из последних дней рейса участникам экспедиции повстречался необыкновенной красоты дельфин белоснежная афалина.

«У афалины, несмотря на юный возраст (животное было замечено в устойчивой паре с более крупной афалиной, предположительно его мамой) уже есть повреждения – глубокие шрамы на хвостовом стебле, характерные от попадания под винт — комментирует сотрудник Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Наталья Макеева. – Но, к счастью, состояние «Белоснежки» удовлетворительное и опасения вызывают лишь возможные миграционные пути ее семьи из Тарханкутского заповедника, где она была обнаружена, в районы рыболовецкого промысла, несущего смертельные риски для жизни морских обитателей».

В ходе экспедиции было всего лишь две полноценные встречи с сообществами афалин, отвечают ученые. Это были группы по двадцать особей. А вообще черноморские афалины на сегодняшний день в наших российских водах явление уже редкое.

Особенностью их существования является прибрежный образ жизни, где особенно сильно выражена антропогенная нагрузка в виде бесконтрольного промышленного лова рыбы, загрязнения береговой линии моря сточными и промышленными водами. Все это крайне усложняет задачу сохранения популяций краснокнижного вида, находящегося на грани исчезновения.

Из всех трёх видов китообразных, которые обитают в российских южных морях, чаще всего встречаются менее прихотливые дельфины-белобочки.