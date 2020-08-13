Влад Кадони рассказал, что Клавдию Безверхову можно будет в скором времени увидеть на проекте.

Сегодня в студии нашего ток-шоу Клавдия Безверхова решила расставить все точки над I в отношениях с Максом Моргенштерном. Девушка до сих пор рыдает в подушку по разрушенным отношениям, ничего не ест и постоянно мониторит соц.сети.

Поддержать несчастную приехали ее ошарашенные мама и бабушка. Женщины не понимают, зачем парень настаивал на свадьбе, если не было чувств.

«В ближайшее время Клава вернется на ДОМ-2 для того, чтобы возвращать Макса Моргенштерна или строить новые отношения», — резюмировал Кадони.

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