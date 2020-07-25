Выяснилось, что первым ребенком Дмитрия Чайкова и Ирины Пингвиновой будет девочка.

После первого скрининга врач уверил Иру, что у них с Димой будет мальчик. Но на втором осмотре у доктора, будущим родителям сообщили об ошибке. Чайковы ждут ДЕВОЧКУ!

«Я была удивлена, но не сильно, так как было предчувствие. Переживала за Диму, а вдруг он расстроится? Но он радовался, что смог так близко рассмотреть на УЗИ нашу малышку», — поделилась Пингвинова.

Теперь ребята ждут возвращения в Москву, чтобы еще раз все точно проверить.