В семье Александры Артемовой и Евгения Кузина кризис.

В паре Жени и Саши был затяжной кризис. Супруги, не стесняясь, говорили о проблемах в сториз, признаваясь, что за последний месяц обсуждали только ребёнка.

Вчера Евгений признался подписчикам, что его чувства к Саше угасли и он намерен подать на развод.

«Ребята, пожалуйста, не надо мне говорить, что я поторопился. Я же не маленький парень. Любовь просто прошла и все!» — рассказал Кузин в прямом эфире в соцсети.

Мужчина признался, что они полгода пытались сохранить отношения ради дочери, но обсуждали возможность жить раздельно. По общей договоренности, ребята даже решили разделить собак: Яшку заберёт Кузин, а Майя останется с Сашей.

Артемова призналась подписчикам, что ей сложно сохранять брак, когда ее «не ценят, не любят, не дорожат и калечат все, что создавалось долгие годы».

Ребята, мы знаем, что семейная жизнь бывает сложная. Но мы желаем вам достойно выйди из глубокого и затяжного кризиса, в котором сейчас находится ваша семья.

Разведутся или нет?