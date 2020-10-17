Александра Черно призналась, что сбросила свои первые три килограмма.

Несколько дней назад Саша Черно крепко взялась за свою фигуру. На момент начального взвешивания вес Саши составлял 150,1 кг. Мамочка прилюдно пообещала не срываться, правильно питаться и каждый день ходить на беговой дорожке хотя бы по десять минут. Влад Кадони даже пошутил: «Вангую, что через неделю будет 150».

В первый день девушка решила дорожку на время отменить – слишком тяжело ходить.

Однако результат не заставил себя долго ждать: на правильном питании Саше удалось за три дня потерять три килограмма!

Держим руки и ставим ставки: на сколько кг удастся похудеть Саше?