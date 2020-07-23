Подмосковный главк СК сообщил подробности о конфликте в Нахабино, в результате которого ребенок пострадал от выстрела из газового пистолета.

Ранее стало известно, что годовалая девочка получила химические ожоги груди, спины и шеи, когда мужчина выстрелил из газового оружия в сторону ее матери. По данным СК, причиной конфликта стала собака.

Следствие установило, что в день происшествия, 21 июля, две подруги отдыхали в лесополосе, одна из них взяла с собой ребенка. В какой-то момент мимо проходил молодой человек и девушка, которые выгуливали собаку. Женщины с ребенком возмутились, что пес в лесу был без намордника, завязалась ссора. В какой-то момент мужчина достал газовый пистолет и произвел выстрел в сторону одной из женщин.

В настоящее время правоохранители ведут поиск молодого человека, стрелявшего из пистолета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.