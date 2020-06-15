Пятилетний мальчик попал под электросамокат в Парке Победы на Поклонной горе 14 июня. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

Как стало известно «», в воскресенье ребенок вместе с мамой и тетей приехал погулять в Парке Победы. Они посмотрели на фонтаны, а затем пошли в парк. Дошкольник бегал вокруг взрослых, а затем пошел чуть поодаль от них.

В какой-то момент мама мальчика увидела приближающийся электросамокат и крикнула сыну, чтобы был осторожным. Ребенок же в ответ растерялся и побежал к ней.

Мальчик попал прямо под движущийся электросамокат, на котором ехал подмосковный бизнесмен со своей пятилетней дочкой.

Ручка самоката ударила ребенка по голове и он потерял сознание. Девочка успела спрыгнуть с транспортного средства и не пострадала.

Прибывшие врачи «скорой» госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа, травматическим разрывом барабанной перепонки.

До приезда «скорой» хозяин электросамоката держал мальчика на руках. А на следующий день он связался с мамой ребенка и попросил разрешения привезти подарок пострадавшему.