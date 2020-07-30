Страшное горе пришло в многодетную семью директора школы искусств им. Агапкина, что под Рязанью. Трагически умер 8-летний сын музыканта, учителя. Мальчик покончил с собой после просмотра эпизода с веревкой в комедийном сериале. Следственный комитет начал проверку.

Ивана Васильевича в Михайлове (небольшой городок в 70 километрах от Рязани) знают едва ли не все местные жители. Он возглавляет местную школу искусств, куда полгорода водит детей. Артист, шоумен, ведущий праздничных мероприятий. Всегда веселый, обаятельный, творческий, — так характеризуют мужчину знакомые.

28 июля большое семейство Ивана Васильевича смотрело по телевизору сериал «Кухня». Они живут в двухэтажном коттедже в поселение Грязное. Комфортабельный дом построен недавно.

В тот день повторяли серию, снятую лет пять назад. По сценарию эпизода Макс поссорился с девушкой Викой. И решил в «шутку» покончить с собой, чтобы Вика простила кавалера. Попытка не удалась, а Вика перепугалась и назвала парня дебилом.

8-летний ребенок воспринял эти кадры как инструкцию к действию…Возможно, страдал от недостатка внимания? Об этом он уже не скажет. Тело мальчика нашли в гараже отца.

Погибший был третьим ребенком. Всего в семье родилось 7 детей – старшей дочке 15 лет, а младший сын появился на свет 3 месяца назад.

— Все детки такие творческие, — рассказали в местной администрации. — Погибший мальчик играл на гармошке.

— Можно ли утверждать, что парню не хватало родительской ласки и теплоты?

— Мама детей, Виктория, домохозяйка. Она, на наш взгляд, уделяла всем детям повышенное внимание. Она живет только детьми. Вся семья в трауре. Родственники не знают, как смягчить боль от утраты.

Сочувствующие горю написали трогательные стихи на страничке убитых горем родителей…

Мальчика похоронили 30 июля на местном кладбище.

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области сообщили, что выясняются все обстоятельства произошедшего. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».