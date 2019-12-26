Служба безопасности аэропорта Йоханнесбурга (ЮАР) заставила десятилетнего мальчика переодеть футболку с рисунком змеи перед посадкой в самолет. Об этом сообщает Daily Mail.

Стиви Лукас приехал в ЮАР из Новой Зеландии, чтобы навестить бабушку и дедушку. По словам его родителей, на обратном пути сотрудники аэропорта Йоханнесбурга сказали их сыну, что игрушки в виде змей и люди в одежде с рисунками змей не допускаются на борт.

В службе безопасности аэропорта заявили, что такие вещи могут навредить пассажирам или членам экипажа, вызвав у них беспокойство.

В итоге мальчику пришлось надеть футболку наизнанку.

Как сообщал «Рамблер», ранее англичанин Латимер Хайам рассказал, что ему удалось провезти в самолете перочинный нож с десятисантиметровым лезвием, но пришлось выложить шампунь.

По словам Хайама, произошло это в аэропорту Ист-Мидлэндс, когда он проходил контроль перед полетом в Испанию. Сотрудники аэропорта просканировали багаж мужчины, но не заметили нож. При этом их не устроила бутылка с шампунем Хайама.

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