Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на врачей и сотрудников Роспотребнадзора, которые взяли анализы на коронавирус у ее дочери, когда родителей не было дома. Об этом сообщается на сайте петербургского детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

По словам матери, десятилетняя девочка вернулась из Китая во второй половине января. С родителями никто не связывался и сдать анализы школьницу не просили. Через неделю после ее возвращения — 30 января около семи часов вечера — на пороге квартиры внезапно появились люди в защитных масках.

«Явились люди в белых халатах и без согласия взяли биоматериалы у моей десятилетней дочери», — заявила мать девочки.

По ее словам, дочь объясняла, что одна дома, но врачи настояли на необходимости проведения анализа. Испуганная девочка согласилась.

Детский омбудсмен обратилась в Роспотребнадзор и местную поликлинику. Там признали, что сотрудники превысили полномочия. Их пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

Жертвами коронавируса, по последним данным, во всем мире стали 1018 человек, 1016 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в Китае достигло 42,6 тысячи человек, а выздоровели 3996 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США. 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России.

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