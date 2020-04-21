К врачам за экстренной помощью следует обращаться при кашле, першении в горле и температуре выше 38,5. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» 20 апреля рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.

Он уточнил, что повышение температуры должно быть внезапным на фоне более-менее удовлетворительного состояния. По словам специалиста, вызывать скорую также следует, если кашель сопровождается нехваткой воздуха, в организме ощущается слабость, рябь в глазах, болит голова и спина, пишет сайт kp.ru.

«Если у вас есть поражение или у вас есть субстрат инфицирования и большой объем, вы не сможете вздохнуть полной грудью, у вас возникнут неприятные ощущения, вы начнете закашливаться, у вас начнется головокружение, то есть это будет явно говорить о том, что что-то не в порядке», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Бородкин отметил, что для определения ресурса дыхания следует вдохнуть и задержать воздух на 10-15 секунд. Если за это время кашля или других негативных ощущений не появится, значит, все хорошо, пишет «Федеральное агентство новостей».

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом. 405 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.