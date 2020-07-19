Реальные доходы населения рухнули во втором квартале на 8%. Цифру эту обнародовал Росстат — что характерно, поздно вечером в пятницу, словно стыдясь: народ приступил к отдыху после трудовой недели, собирается на дачи, авось не заметит… Но не заметить такое падение доходов трудно: оно оказалось рекордным, а точнее антирекордным в XXI веке. Последний раз так круто показатель падал в «лохматом» 1999 году: еще по следам дефолта.

Нет, само по себе это падение ожидаемо и объяснимо: пандемия, самоизоляция, остановка экономики. Ну и сопутствующие факторы: рост безработицы, сокращение — тайное и явное — зарплат, обнуление предпринимательских доходов. Но вот то, что снижение доходов оказалось рекордно тяжелым, это, на мой взгляд, на один коронавирус не спишешь. К рекорду приложили руку власти, а точнее не приложили должным образом руку к тому, чтобы это драматическое падение смягчить.

В конце концов, наша экономика переживала не менее суровые кризисы относительно недавно: в 2008–2009-м и в 2014–2015 годах. Но тогда падение доходов людей не было таким сильным. И сейчас, убежден, оно могло бы оказаться гораздо менее тяжким, если бы власти были чуть менее скупыми и скаредными, и прислушались к советам экспертов по поддержке населения, которые те наперебой давали буквально с первых дней пандемии.

Прежде всего правительство так и не решилось на «вертолетную» раздачу денег населению: условно говоря, всем по 10 тысяч рублей — хотя бы в «пиковые» апрель и май. Спасибо, конечно, что они согласились поддержать такой суммой семьи с детьми — без этой меры зафиксированное падение доходов оказалось бы куда более серьезным. Однако и это благодеяние оставило некий осадок. Во-первых, оно было принято далеко не сразу — лишь в июне, хотя, повторимся, людям важнее была поддержка в апреле–мае. Во-вторых, власти так и не распространили эти выплаты на 17–18-летних подростков, хотя целесообразность такой меры очевидна. Ну и потом, «детские» выплаты ушли по 19 млн адресам, но в России все-таки 145 миллионов жителей…

Примерно 40 млн из них имеют кредиты в банках, по которым обязаны были вносить ежемесячные платежи, в том числе и во время самоизоляции. Опять же, власти могли бы эти платежи заморозить на два-три критических месяца пандемии, но делать этого не стали. Взамен предложили «кредитные каникулы» довольно ограниченного действия, которыми реально смогли воспользоваться лишь несколько сотен тысяч из многих миллионов заинтересованных заемщиков. А ведь отсрочка выплат по кредитам не сильно ударила бы по банкам (которые, само собой, получили необходимую помощь от государства), зато поддержала бы реальные доходы людей. Этот показатель, напомним, считается по номинальным доходам за вычетом обязательных платежей: кредитные обязательства как раз и относятся к последним.

Равно как и оплата ЖКХ. Чиновников буквально умоляли не повышать с 1 июля тарифы на «коммуналку» — как это было, кстати, в прошлый кризис. Но эти стенания услышаны не были: интересы энергетических монополий, равно как интересы банков — у нас превыше всего. Да, подъем тарифов ЖКХ — история уже не второго квартала, но это явный намек на то, что и дальше наши доходы продолжат падать и, кто знает, возможно, впереди новые рекорды по масштабам их обвала.

Кто-то скажет, что, дескать, на все эти ожидаемые, но так и не сделанные шаги поддержки, требуются деньги и немалые. Откуда их брать властям? Да чиновники просто сидят на мешках денег! В главной правительственной «кубышке» — Фонде национального благосостояния, на 1 апреля (условный момент начала «коронакризиса») хранилось12,85 трлн рублей. Думаете, правительство сильно потратилось на тушение экономического пожара, который, если судить по рекордному падению доходов, самый сильный в этом веке? Да ничего подобного: к 1 июля ФНБ уменьшился лишь чуть-чуть — до12,14 трлн. А если считать в долларах по текущему курсу, так и вовсе вырос: со 165 млрд до 173 млрд долларов. И международные резервы, на которых «сидит» Центробанк, тоже за этот период поднялись — с 565 до 574 млрд долларов.

Так что, пока доходы населения пикируют вниз, наши денежные власти предпочитают на людях экономить, сохраняя свои несметные «заначки». Между тем президент Путин всего-то полгода назад, обращаясь к правительству, прямым текстом говорил: «Повышение уровня доходов населения — задача номер один». Да и статью о социальном характере нашего государства из обновленной Конституции никто не вычеркивал. Так что власти вполне могли бы потрясти свои «кубышки» и защитить граждан страны от массового падения доходов.

Но они предпочитают «над златом чахнуть». Впрочем, почему же чахнуть? Они себя вполне хорошо и уверенно чувствуют, и, наверное, даже гордятся тем, что проходят кризис, не тратя государственные резервы. А по мне, так гордиться следовало бы другим: если бы на фоне падения экономики, правительство удержало бы доходы населения. Но эта сказочка не про нас. У нас поэтический глагол «чахнуть» относится отнюдь не к государственному «злату», а к нашим с вами кровным доходам.