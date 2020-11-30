Из-за сильного скачка количества заражений, увеличилась и нагрузка на врачей. И еще больше усугубляют ситуацию паникеры, которые вызывают скорую без нужды.

Паника сейчас — наш враг №2, и бороться с ней нужно так же активно, как с коронавирусом. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в больницы на прием приходят множество людей, у которых вообще нет симптомов. Нередко поступают и вызовы от таких «больных» в скорую помощь.

Главврач одной из больниц Москвы и телеведущий Александр Мясников призвал не вызывать скорую из-за «короны», если на то нет оснований. Беспокойство должны вызвать наличие у больного одышки, признаков недостатка кислорода, обезвоживания, температуры, которая не опускается ниже 38 градусов.

Также он отметил, что не стоит «рваться на больничную койку», если состояние и история болезни (отсутствие заболеваний, считающихся связанными с повышенным риском тяжелого течения) позволяют лечиться дома.

Из-за панических обращений здравоохранение может быть буквально парализовано — пока врачи будут разбираться с теми, кто в состоянии вылечиться сам или вовсе не болен, по-настоящему нуждающиеся пациенты будут ждать помощи. Согласитесь, звучит не очень?

Что касается других экстренных состояний, то, разумеется, нужно вызывать скорую помощь при любой угрозе жизни, симптомах инфаркта, инсульта, кровотечения. Промедление в таких случаях недопустимо.

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