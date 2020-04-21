СПОРТ

Реально ли пробежать в квартире 100 км: удивительная история спортсмена

19:07 21/04/2020

<br />

Сто километров вокруг кровати. На самоизоляции спортсмен из Владивостока устроил 10-часовой забег дома. Ультрамарафонец, профессиональный тренер из Владивостока Дмитрий Якухный рассказал телеканалу «МИР 24», зачем он решился на такой забег.

— Режим самоизоляции многих побудил к необычным спортивным подвигам. Как вы решились на такой забег? Решили утереть нос всем, кто уже устраивал квартирные забеги?

Дмитрий Якухный: Я пришел к этому в период подготовки. Я должен был оказаться к этому времени на другом тяжелом ультрамарафоне Marathon des Sables в Сахаре: 250 км, 7 дней, с рюкзаком от 7 до 15 кг. В связи с тем, что гонка была перенесена на сентябрь, я решил пробежать здесь. Мы проводим соревнования «Приморская сотка» – бежим от Владивостока до Уссурийска ровно 100 км. Так как самоизоляция, нужно было это сделать в домашних условиях или где-то на даче. Я решил пробежать дома.

— Этот марафон бежали одновременно несколько человек?

Дмитрий Якухный: Четыре года назад нас было четверо, три года назад нас было 10, два года назад – 20. В этом году в пределах 30-ти человек мы должны были собраться, но этого не случилось. Дома бежал только я.

— Какой был самый сложный марафон?

Дмитрий Якухный: Наверное, самым сложным был марафон «9 драконов» в Гонконге, в феврале 2019 года. 160 км с набором 8600 метров мы бежали два дня. На 140-м километре получилось так, что я полностью обезвожился, не смог дальше нормально питаться, поэтому оставшиеся 30 км я бежал на голой воде, и в конце уже некомфортно финишировал.

— Вы бегали вокруг кровати, или маршрут пролегал и по другим местам в квартире?

Дмитрий Якухный: Нет, бежал вокруг кровати. Два раза забегал в туалет. За моей спиной видно, что это 2 метра – и в туалете. А так все это время – 10 часов 19 минут – бежал вокруг кровати. Каждые 10 км отслеживал по часам и менял направление движения, чтобы голова не кружилась, потому что после 7-8 километров на каждом круге голова начинает кружиться. Плюс получается, ты все равно заваливаешься на одну сторону, одна нога начинает больше забиваться. Опыт таких соревнований пришел на суточном беге. Когда мы бегаем, мы тоже меняем направление. Постоянное питание и вода, поддержка семьи, музыка – ничего невозможного нет.

— Я читал, что с вами бежали дети и собака. Они сколько пробежали?

Дмитрий Якухный: Они бежали в течение часа. Каждый пробегал по 2-3 км, несколько кругов пробежали – пошли заниматься домашними заданиями, потому что дети на удаленке, они учатся в домашних условиях. Дочь устала – пошла книжки читать. Каждый занимался своими делами, только папа бегал.

— Есть уверенность, что пробежали именно 100 км?

Дмитрий Якухный: Длину круга не замерял, потому что это было сложно. Я еще участвую в соревнованиях по триатлону. Иногда в бассейне плаваешь и понимаешь, что на длинных дистанциях не успеваешь посчитать верно. Когда ты бежишь в маленьком помещении, ты можешь запутаться и сбиться. Есть новые гаджеты, часы – они все отмеряют, меряют пульс, расстояние, темп. Я доверился полностью часам – они все показывали. Я так думаю, какая-то погрешность есть, потому что бежал в помещении. Поэтому я пробежал 100 километров и еще 300 метров, результат зафиксировал.



