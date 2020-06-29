Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Эспаньол» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании и вернули себе лидерство в турнирной таблице. Встреча, прошедшая на поле «Эспаньола», завершилась со счетом 1:0 в пользу визитеров.

Единственный мяч с передачи пяткой Карима Бензема забил полузащитник Каземиро (45′).

«Реал» в 104-й раз победил «Эспаньол» в чемпионатах Испании, это рекорд по количеству побед одной команды над другой.

Эта победа позволила «королевскому клубу» «набрать 71 очко и выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. Идущая на второй строчке «Барселона» отстает на два балла.

🏁 FP: @RCDEspanyol 0-1 @RealMadrid

⚽ @Casemiro 45'#Emirates | #RMLiga pic.twitter.com/qEsawVyW2y — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 28, 2020

Чемпионат Испании 11 июня возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.