Шестой тур чемпионата Испании по футболу ознаменовался первыми в сезоне поражениями фаворитов турнира — мадридского «Реала» и «Барселоны», которым вскоре предстоит сыграть между собой.

Каталонцы потерпели первое поражение при новом тренере Рональде Кумане, уступив на выезде «Хетафе» с минимальным счетом. Единственный мяч на 56-й минуте забил Хайме Мата. На старте сезона у «Барселоны» было две победы и одна ничья, что теперь позволяет команде рассчитывать лишь на девятое место в турнирной таблице.

«Реал» на своем поле уступил с тем же счетом «Кадису». Единственный мяч на 16-й минуте забил Энтони Лосано. Дебютанты высшего испанского дивизиона, вернувшиеся в Примеру спустя 14 лет, прервали длившуюся с марта 15-матчевую беспроигрышную серию «королевского клуба» — 13 побед и 2 ничьих.

Несмотря на первое поражение, команда Зинедина Зидана сохраняет лидерство в таблице.

В следующем туре 24 октября «Барселона» и «Реал» сыграют между собой на «Камп Ноу».